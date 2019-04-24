الفالح: أرامكو ستصبح الأكبر بالعالم بعد الاستحواذ على سابك

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن شركة أرامكو السعودية بعد الاستحواذ على شركة سابك ستصبح أكبر شركة في العالم.

من جهة أخرى، قال الفالح إن طرح #أرامكو قد يحدث قبل الموعد المقرر في العام 2021.

الفالح: أرامكو ستتحرك في سوق الدين.. و12 مليار دولار هي البداية

وأضاف أن أرامكو ستتحرك بشكل فعال في سوق الدين، وأن الإصدار الأخير للسندات بقيمة 12 مليار دولار هو البداية فقط.

وقال الفالح، في كلمة على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي، "نأمل بنهاية 2019، ونسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية".

وأشار إلى أن الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على الابتكار والإبداع، ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على المستوى العالمي.

وقال "لن نترك قيادة سوق النفط العالمي تنحرف عن المسار الذي يريده المنتجون والمستهلكون، ومن يريد بديلًا عما يستورده من النفط الإيراني يعرف أين يتجه، ونحن مستعدون".

وتابع: "الغاز سيكون له مسار أسرع من النفط، ونجري مفاوضات في القطب الشمال أستراليا بجانب استثمار أرامكو في الصين والولايات المتحدة".

وأوضح الفالح أن أرامكو تخطط لبيع المزيد من السندات وأن السندات التي أصدرتها الشركة هي "البداية فقط".