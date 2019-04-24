إيني تبقي على توقعات الإنتاج بعد أرباح فصلية دون المتوقع

أعلنت مجموعة #إيني الإيطالية للطاقة الإبقاء على هدفها للإنتاج للعام الحالي، بعدما جاءت أرباحها في الربع الأول من العام أدنى من توقعات السوق.



وزاد صافي الأرباح المعدل 4% إلى 992 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، وهو ما يقل عن متوسط توقعات المحللين المقدم من الشركة نفسها والبالغ 1.05 مليار يورو.



وأكدت شركة النفط العملاقة أن إنتاجها من #النفط والغاز سينمو 2.5% في 2019 بافتراض سعر 62 دولارا لبرميل #خام_برنت.