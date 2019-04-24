بلومبرغ: سامسونغ تخطط للاستحواذ على "إنتل و "كوالكوم"

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن شركة #سامسونغ للإلكترونيات تخطط لاستثمار مبلغ 116 مليار دولار للاستحواذ على كل من شركة #intel بالإضافة إلى #كوالكوم في العقد المقبل.

وتعتبر الشركتان من أكبر شركات العالم في تصنيع معالجات الرقاقات المتقدمة مما يسرع من الجهود لسيطرة سامسونغ بشكل أكبر على أشباه الموصلات العالمية.

وكانت سامسونغ قد أعلنت أنها سترفع استثماراتها في أشباه الموصلات في السنوات القادمة حتى 2030، حيث تخطط لخلق 15 ألف وظيفة في قطاعي البحث والإنتاج لمنافسة شركات أميركية تسيطر على هذا القطاع.

وقالت سامسونغ، التي وسعت بدرجة كبيرة نشاطها للرقائق عبر الاستثمار الذاتي، اليوم الأربعاء إن إنفاقها البالغ 133 تريليون وون (116 مليار دولار) سيتكون من 73 تريليون وون للبحث والتطوير المحلي و60 تريليون وون للبنية التحتية للإنتاج.



وقالت في بيان "من المتوقع أن تساعد خطة الاستثمار الشركة في بلوغ هدفها لتصدر الريادة العالمية ليس فقط في أشباه موصلات الذاكرة لكن أيضا في مجال شرائح الدوائر المنطقية بحلول 2030".