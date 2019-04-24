تسلا تتوقع 30 مليار دولار أرباحا من إطلاقها تاكسي آليا

قال إليون ماسك رئيس شركة #تسلا إنه من المقرر أن تطلق شركته العام المقبل نحو مليون #تاكسي_ذاتي_القيادة، وذلك خلال لقائه مع مستثمرين ومحللين ماليين من شركات أميركية أول من أمس، وفقا لبيزنس انسايدر.

وذكر ماسك أن شركته لن تطلق تلك الخدمة في كافة الولايات المتحدة، لأنها لم تحصل على موافقات السلطات في كل الولايات.

وتوقع ماسك أن تحقق كل سيارة ذاتية القيادة من تسيلا أرباحا سنوية قدرها 30 ألف دولار إذا ما وصلت التعريفة إلى دولار لكل ميل وهو ما يعني تحقيق 30 مليار دولار عبر تسيير المليون سيارة التي يتوقع موسك إطلاقها العام المقبل.

وتتوقع الشركة أن تصل تكلفة إضافة خدمة #التاكسي_آلي القيادة إلى سياراتها إلى أقل من 0.18 دولار لكل ميل.

وذكر التقرير إلى أن القيادة ذاتية القيادة هي بالفعل مستقبل شركات النقل الذكي، وليس تسلا فقط، خاصة وأن أكبر شركتين في هذا المجال وهما أوبر وليفت يعانون من زيادة النفقات التي تذهب أغلبها إلى السائقين.

وقال محللون إن دخول السيارات ذاتية القيادة ضمن أسطول الشركتين سيعد البداية نحو تحقيقهما أرباحا.

ومع ذلك، تتزايد الشكوك لدى المحللين في خطة موسك الذي أطلق العديد من الوعود من قبل ولم ينفذها، وأشاروا إلى أن تصريحاته قد تعتبر محاولة لحث ملاك السيارة على تثبيت نظام القيادة الذاتية الكامل الذي تصل قيمته إلى 8000 دولار للسيارة، كما أن الشركة اعترفت أن هذا النظام لا يعمل جيدا وستقوم بإطلاق جيل جديد من هذا النظام خلال عامين.