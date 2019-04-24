نمو أرباح "الصحراء" بـ1.7% لـ143 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح شركة #الصحراء للبتروكيماويات، إلى 142.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 1.7%، مقارنة بـ140.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- ارتفاع أرباح شركة الصحراء و #معادن للبتروكيماويات بسبب ارتفاع كميات وأسعار بيع منتج ثنائي كلوريد الاثيلين، بالإضافة إلى انخفاض #أسعار_اللقيم وتم خلال الربع الحالي أيضاً تسجيل أرباح غير مكررة بقيمة 36.92 مليون ريال بسبب تعديل على أسعار مبيعات فترات سابقة.



- ارتفاع أرباح شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات بسبب ارتفاع كميات مبيعات المنتجات وانخفاض أسعار اللقيم وعلى الرغم من انخفاض أسعار المنتجات مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.



وذلك على الرغم من انخفاض أرباح شركة الواحة للبتروكيماويات، وذلك بسبب انخفاض كميات المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المبيعات وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللقيم.



كما أشارت الشركة إلى أنه تم توحيد قوائم شركة الواحة للبتروكيماويات بنسبة ملكية الصحراء بها (75%) بسبب توقيع شركة الواحة للبتروكيماويات (المملوكة لشركة الصحراء بنسبة 75%) عقد تسويق وبيع لمنتجاتها مع شركة الصحراء للتسويق (المملوكة لشركة الصحراء بنسبة 100%)، وبالتالي تحقيق المتطلبات اللازمة طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 11) باعتبار شركة #الواحة_للبتروكيماويات شركة عمليات مشتركة وبالتالي توحيد قوائمها المالية في قوائم شركة الصحراء للبتروكيماويات بشكل نسبي ابتداء من الربع الرابع 2018.



وقامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 - عقود الايجار - اعتباراً من 1 يناير 2019. وبناء على ذلك، فقد تغيرت المعاملة المحاسبية لبعض عقود الإيجار التشغيلية وحق الاستخدام والتزام عقود الإيجار وتم تسجيلها في المركز المالي الموحد للمجموعة، ولم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 أي تأثير جوهري على قائمة الربح أو الخسارة.