نمو صافي أرباح "البحري" الفصلية 46%

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 46% ونمو الإيرادات بنسبة 17% خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2019م.

وأعلنت البحري عن أرباح صافية بلغت 179.33 مليون ريال سعودي، مسجلة زيادة قياسية بنسبة 96.1% مقارنة بالربع السابق وارتفاعاً كبيراً من 123.14 مليون ريال للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018م. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام الحالي 1.7 مليار ريال، مقارنة بـ 1.45 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "يسرنا تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي على الرغم من التحديات المختلفة التي تواجه سوق النقل البحري العالمي. كما ساهم أداء قطاعات أعمالنا والارتفاع في أجور النقل في زيادة أرباح الشركة، ومَكّن كذلك من تعويض كل أثر سلبي ناشئ عن الزيادة في تكلفة التمويل".

وأضاف الدبيخي: "نحن متفائلون بأن البحري ستظل ملتزمة بمواصلة تعزيز قدراتها، وتطوير حلول النقل والخدمات اللوجستية التي توفرها، واستكشاف سبلٍ جديدة لتعظيم العوائد للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء".

وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 40.2% على أساس سنوي من 303.78 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى مارس العام الماضي ليصل إلى 426.18 مليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من هذا العام.

وارتفعت إجمالي الأرباح بنسبة 7% عن الربع السابق الذي بلغت إيراداته 398.11 مليون ريال. كذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 46.8% على أساسٍ سنوي من 256.91 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى مارس العام الماضي إلى 377.18 مليون ريال خلال الفترة نفسها من هذا العام.