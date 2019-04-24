هل تعلق محادثات مصفاة مشتركة بين أرامكو وشركة إندونيسية؟

قال مسؤول في #برتامينا الإندونيسية الحكومية للنفط والغاز إن الشركة ستقرر في يونيو حزيران، ما إذا كانت ستواصل المفاوضات مع #أرامكو السعودية بشأن مشروع مصفاة سيلاكاب النفطية المشترك أم ستنهيها.



وقال مدير برتامينا إجناتيوس تالولمبانج، للصحفيين، إنه تقرر تمديد المفاوضات ستة أشهر منذ ديسمبر كانون الأول، لكن الشركتين لم تتوصلا إلى اتفاق حتى الآن بشأن قيمة المصفاة.



وأضاف "في أسوأ الحالات وإذا لم نحرز أي تقدم (فيما يتصل بالاتفاق) فسوف ينتهي النقاش بشكل تلقائي. إذا لم نبرم اتفاقا فإن الجانبين يدركان أننا لن نستطيع مواصلة هذا التعاون".



وبيّن تالولمبانج أنه إذا انتهت المفاوضات مع أرامكو فإن برتامينا تعتزم البدء في مشروع توسعة #مصفاة_سيلاكاب دون شريك لتحقيق هدف التشغيل في 2025، مضيفا أنها ستبحث عن شريك أثناء التشييد.



وأوضح أن برتامينا تتوقع في الوقت نفسه اختيار شريك لمشروع مصفاة باليكبابان في أكتوبر تشرين الأول من بين تسعة مرشحين. وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من هذا المشروع 5.3 مليار دولار.