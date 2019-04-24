"إعمار للتطوير" تقر توزيع أرباح بـ1.04 مليار درهم

وافق الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لشركة "إعمار للتطوير"، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، أي ما يمثل 26% من رأس مال الشركة أو 26 فلساً للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار للتطوير" و"إعمار العقارية": "تعتمد #إعمار_للتطوير استراتيجية تقوم على تعزيز النمو والاستعداد لمواكبة المستقبل من خلال مواصلة العمل على تأسيس وجهات سكنية ذكية تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء. كما نتواصل أيضاً مع #المستثمرين في أهم الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الصين، لنلقي الضوء على تميز أساليب الحياة العصرية التي تقدمها وجهاتنا، بالتزامن مع تعريفهم بالعائدات الكبيرة على الاستثمار التي تحققها لهم.".

وكانت "إعمار للتطوير" قد أعلنت في أكتوبر 2018 عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، تمثّل 26% من رأس مال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.

وحققت "إعمار للتطوير" صافي أرباح بقيمة 3.901 مليار درهم (1.062 مليار دولار) خلال 2018، بنمو نسبته 42% مقارنة بصافي الأرباح المسجل في 2017. ووصل إجمالي الإيرادات في 2018 إلى 15.433 مليار درهم (4.202 مليار دولار)، بنمو نسبته 74% مقارنة بإيرادات عام 2017. وبما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالمشاريع السكنية التي تطلقها "إعمار"، حققت الشركة مبيعات قوية وصلت قيمتها إلى 14.240 مليار درهم (3.877 مليار دولار) خلال عام 2018.

وسجلت "إعمار للتطوير" في 2018 بيع أكثر من 6500 وحدة سكنية في دبي، شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين في دبي والعالم. ولدى الشركة حالياً 9 وجهات قيد التطوير في دبي، تضم أكثر من 29.800 وحدة سكنية.