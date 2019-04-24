"الإسمنت العربية" تتحول للربحية بـ37 مليون ريال بالربع الأول

تحولت شركة " #الإسمنت_العربية"، إلى الربحية بـ37.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 6.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود: إلى ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية في الشركة الأم وانخفاض خسائر الشركة التابعة في الأردن، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات والإيرادات الأخرى وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وزيادة #مخصص_الزكاة الشرعية.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية في الشركة الأم، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات والإيرادات الأخرى وزيادة خسائر الشركات التابعة والزميلة في #الأردن وزيادة مخصص الزكاة الشرعية.