"نيسان" تخفض توقعاتها للأرباح بقوة مع أزمة غصن

خفضت شركة #نيسان توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية، مع استمرار تداعيات أزمة الرئيس التنفيذي السابق #كارلوس_غصن الذي يحاكم على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وإخفاء الدخل الحقيقي له من الشركة.

وقامت شركة نيسان بخفض توقعاتها لأرباح العام المالي المنتهي في مارس الماضي من 3.7 مليار دولار، إلى 2.85 مليار دولار.

كانت "نيسان" قد خفضت توقعاتها للأرباح السنوية في فبراير الماضي، بعدما كشفت عن تراجع أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من العام بـ 45%.

وأثارت أزمة "غصن" الشكوك حول سلامة إدارة "نيسان"، وقوة حوكمة الشركة وقوانينها الداخلية.