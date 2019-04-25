إدارة جديدة بـ"سوناطراك" تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات

قال رشيد حشيشي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة #سوناطراك الجزائرية في أول تعليقات له يوم أمس الأربعاء، إن شركة الطاقة الحكومية ستركز على زيادة حجم الإنتاج والصادرات للمساعدة في تنمية اقتصاد البلد العضو في أوبك المعتمد على النفط والغاز.

وتواجه الجزائر، أحد أكبر موردي الغاز لأوروبا، صعوبة في زيادة الإنتاج وسط تنامي الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمار الأجنبي بسبب شروط تعاقدية غير جذابة.

وجرى تعيين حشيشي، المدير السابق للإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، الثلاثاء، رئيسا تنفيذيا للشركة ليحل محل عبد المؤمن ولد قدور.

وتنتج الجزائر حاليا ما يقدر بمليون برميل من #النفط الخام يوميا، و135 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

ويمثل النفط والغاز 94% من إجمالي صادرات الجزائر، و60% من ميزانية الدولة.

وفي مسعى لتحسين مناخ الأعمال، أعدت الحكومة قانونا جديداً للطاقة يتضمن حوافز ضريبية وتيسير الإجراءات الإدارية في إطار مساعيها للحد من البيروقراطية.

وقال حشيشي في تعليقات بثها التلفزيون "سوناطراك هي قاطرة الاقتصاد الوطني. أحد أهدافنا يتمثل في تعزيز الإنتاج والصادرات".