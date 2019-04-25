تراجع أرباح "التصنيع" الفصلية بـ56% لـ160 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #التصنيع الوطنية، بنسبة 55.8% إلى 159.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ361.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وانخفاض الكميات المبيعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل و #مخصص_الزكاة والضريبة علما أن هناك انخفاضا في المصاريف العمومية والإدارية.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الكميات المبيعة لمنتجات ثاني أكسيد التيتانيوم والبيتانول، وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.