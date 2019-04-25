رفع رأسمال "حلواني إخوان" لـ314.2 مليون ريال عبر أسهم مجانية

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة #حلواني_إخوان زيادة رأسمالها من 285.71 مليون ريال إلى 314.28 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 28.57 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 28.57 مليون سهم إلى 31.42 مليون سهم، بزيادة قدرها 2.85 مليون سهم، بحيث لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.