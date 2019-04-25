نتائج فصلية قوية لـ"فيسبوك" رغم مخاوف من دعاوى قضائية

حققت شركة "فيسبوك" نتائج أفضل بكثير من التوقعات، رغم المخاوف من تراجع إيرادات الشركة بسبب الدعاوى ضدها على خلفية اتهامات بانتهاك خصوصية المستخدمين.



وبلغت الأرباح الفصلية لفيسبوك 2.4 مليار دولار. لتتجاوز التوقعات بأرباح قدرها مليارا دولار. وذلك على الرغم من تجنيب 3 مليارات دولار تحسبا للغرامات التي قد تفرضها السلطات الأميركية على الشركة.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية 26% إلى 15.1 مليار دولار. كما ارتفع عدد المستخدمين الفاعلين بـ8% بنهاية مارس إلى 2.3 مليار مستخدم.

ويتوقع "فيسبوك" أن يتم فرض غرامة مالية عليه من قبل لجنة التجارة الفدرالية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.