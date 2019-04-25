نمو أرباح "بدجت السعودية" الفصلية بـ5% لـ42 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات " #بدجت_السعودية"، إلى 41.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 5%، مقارنة بـ39.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض النسبي في تكلفة الإيرادات نتيجة التحسن الهامشي في أسعار بيع السيارات الستعملة، بالإضافة إلى الانخفاض في تكاليف التمويل نتيجة انخفاض قيمة الديون المستحقة على الشركة.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى التحسن في نسبة التشغيل لسيارات التأجير قصير الأجل وعائدات بيع السيارات المستعملة.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1167.96 مليون ريال.