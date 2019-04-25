هيئة الاستثمار: 48 شركة ناشئة تم ترخيصها في الربع الأول

ذكر وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار في #الهيئة_العامة_للاستثمار سلطان مفتي، في مقابلة مع العربية على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي المنعقد في الرياض، أنه تم إطلاق مبادرة " #استثمر_في_السعودية " لتعزيز تواجد شركات رأس المال الجريء العالمية.

ولفت إلى أن الهدف من هذه المبادرة، هو وضع إجراءات تراخيص ميسرة للشركات التي تستثمر فيها #صناديق_رأس_المال_الجريء للدخول إلى سوق السعودية.

وقال: "وقعنا اليوم مع 25 شركة لرأس المال الجريء ما بين شركات سعودية وأجنبية لجذب الاستثمار".

وفيما أشار إلى أنه تم منح تراخيص لحوالي 76 شركة ناشئة للعمل في السعودية، نوه بالتطور الحاصل في هذا الإطار ضمن رؤية 2030 حيث إن 48 شركة ناشئة تم ترخيصها في الربع الأول فقط من العام 2019.

وتابع: "نستهدف الوصول إلى 250 شركة ناشئة للبدء وتوسيع نشاطاتها في #السوق_السعودية".