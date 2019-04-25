دريك آند سكل.. خسائر أم فضيحة مالية تفوق قضية "أبراج"؟

أثار إعلان شركة " #دريك_آند_سكل " تسجيل خسائر بـ3.8 مليار درهم خلال 3 شهور فقط وبالتحديد في الربع الرابع من العام الماضي بلبة كبيرة في سوق دبي المالي، وسط ترجيحات محتملة وحديث عن "فضيحة مالية" مشابهة أو ربما تفوق قضية أبراج.

هذه الفضيحة، التي تتزايد التكهنات بشأنها، تأتي لاسيما وأن التقرير الصادر عن مدقق الحسابات يشتمل على 11 تحفظاً منها عدم إتاحة الاطلاع على القوائم المالية للشركة لا في السعودية، ولا في الأردن وكذلك الإمارات وقطر.

هذا يطرح علامات استفهام عديدة حول الشفافية وحقيقة الأرقام المعلنة والخسائر غير المعروف فحواها، وبالتالي المخصصات الضخمة!

يقول الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، في مقابلة مع العربية، "على مساهمي شركة دريك آند سكل، خاصة شركة تبارك بصفتها المستثمر الاستراتيجي في الشركة التحرك القانوني لحفظ حقوقهم.

ويضيف: "تقرير مدقق حسابات دريك آند سكل مليء بالتحفظات، والشركة لم تتعاون مع المدقق المحاسبي".

ويكشف ياسين أن دريك آند سكل تدين لـ 45 بنكا بقروض كبيرة.

وبرأيه، فإن خسائر دريك آند سكل الكبيرة غير منطقية بالمعلومات المتوفرة مما يطرح احتمالية وجود جريمة مالية وليست عملية إدارة شركة وسوء إدارة.

فما الخطوات الإجرائية إذاً؟

يدعو ياسين المساهم الاستراتيجي إلى التحرك قانونيا ضد دريك آند سكل ومحاسبة المتورطين، ورفع قضية جنائية سواء في الإمارات أو لندن، لأن هذه القضية لا تؤثر فقط على المساهمين بل تعد ضربة لسمعة المنطقة.

وكانت شركة دريك آند سكل قد أعلنت عن تكبدها خسائر في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 3.8 مليار درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الشركة خسائر سنوية بقيمة 4.5 مليار درهم مقارنة بخسائر بقيمة 1.1 مليار درهم في العام الأسبق. ووصلت بذلك الخسائر المتراكمة إلى 5 مليارات درهم، وهي 5 أضعاف رأسمال الشركة.

وقرر مجلس إدارة الشركة إنهاء خدمات كل من الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي، بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون القانونية.

وستدير الشركة أعمالها من قبل لجنة تنفيذية مكونة من ثلاثة أعضاء لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.