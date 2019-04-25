SRE: قمنا بإغلاق إصدار صكوك بقيمة 11 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة SRE العقارية فابريس سوسيني، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن الشركة قامت بتخفيض آخر لمعدل الفائدة على قروض الرهن العقاري لفترة الـ 20 عاماً، بنحو 85 نقطة أساس.

وأضاف سوسيني "سيتراوح معدل الفائدة بين 5.6%، إلى 6.2%، وذلك يعتمد على طبيعة العقد، أما المعدل السنوي سيتراوح بين 3.5 و3.7%، هذا وتعمل الشركة على تنويع منتجاتها التمويلية لتلبية متطلبات المقترضين".

ولفت سوسيني إلى أن "الشركة قامت في نهاية العام الماضي بإغلاق إصدار صكوك بقيمة 11 مليار ريال، إذ قمنا بإصدار الشريحة الأول نهاية العام الماضي بقيمة 250 مليون ريال، وقمنا بإصدار الشريحة الثانية في فبراير الماضي بقيمة 500 مليون ريال".

وأكد القيام بإصدار شريحتين إضافيتين هذا العام ولكن ذلك يعتمد على السوق، وقال "نحن متفائلون جدا وذلك بفعل آخر الأرقام التي قامت "ساما" بنشرها حول نمو سوق الرهن العقاري، فنحن نتحضر للمزيد من الإصدارات، إذ نعتزم القيام بإصدار الشريحة الثالثة في الربع الثالث من هذا العام، أما الشريحة الرابعة فسنقوم بإصدارها نهاية عام 2019".

وقال سوسيني "كما أننا نستهدف الأسواق العالمية, حيث سنبدأ بدعوة المستثمرين الأجانب لكي يتطلعوا على إيجابيات سوق الرهن العقاري في السعودية، القيمة المتوقعة لهذين الإصدارين تتراوح بين مليار وملياري ريال لكل شريحة، إذ سنستهدف أسواقاً معينة وذلك يعتمد على الأسعار وحاجة المستثمرين".