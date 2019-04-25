STC تبدأ طرح إصدارها الأول من الصكوك بالدولار

أعلنت شركة #الاتصالات_السعودية بدء طرح شركة صكوك الاتصالات السعودية، للإصدار الأول بالدولار بموجب #برنامج_الصكوك_الدولية ، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار.



وسيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول حسب ظروف السوق واحتياجات الشركة.

وسيبدأ الطرح يوم غد على أن ينتهي نهاية يونيو المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن المستثمرين المؤسسين، أي المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، هم الفئة المستهدفة من الإصدار.

وعينت "الاتصالات السعودية" بنك #HSBC و JP Morgan وبنك Standard Chartered وشركة #سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، إضافة إلى بنك #أبوظبي_الأول وشركة بيتك كابيتال للاستثمار كجهات مسؤولة عن إدارة الإصدار.

هذا وأضافت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 ألف يورو ما يعادل 111 ألف دولار.

وفي حال طرح الصكوك في الولايات المتحدة لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين فسيكون الحد الأدنى 200 ألف دولار.

وبينت أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك التي سيتم إصدارها ضمن برنامج الصكوك خلال مدة 12 شهراً من نشر نشرة الإصدار المتعلقة بالبرنامج في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، حسب تعديلاته.