"سابك" توقع 3 شراكات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك عن ثلاث شراكات جديدة، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص استثمارية وتمويلية جديدة، وذلك ضمن أعمال الدورة الأولى من "مؤتمر القطاع المالي"، الذي افتتح في الرياض، أول من أمس.

وتنطلق هذه الشراكات تحت مظلة مبادرة "نساند™" التي أطلقتها "سابك"، بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري، وبنك التنمية الاجتماعية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وشركة البلاد المالية.

وذكر يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن #اقتصاد_السعودية يمر بمرحلة تحول شاملة مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة التركيز على زيادة تمويل الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عاملاً مهماً لإنجاح "رؤية السعودية 2030"، والمحرك الرئيس لخلق فرص العمل، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وبيّن أن "سابك" أطلقت مبادرتها الوطنية "نساند™" لزيادة توليد الفرص للمستثمرين لتطوير الأعمال في القطاعات الرائدة في السعودية.

وأضاف البنيان أن هذه الشراكات الجديدة ستوفر منتجات مالية متخصصة مصممة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن المبادرة الابتكارية والمستقلة المتمثلة في "شركة نساند للاستثمار" تمكِّن "سابك" من تسريع تطوير منظومة صناعات تحويلية حيوية من خلال الاستثمار المشترك مع شركائها الماليين في #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة في القطاع الصناعي.

وأكد إيمان "سابك" ببناء شراكات مبتكرة لتوفير قيمة أكبر وأثر طويل الأجل لاقتصاد السعودية، بما يجسد شعارها "كيمياء وتواصل™".

وتشمل هذه الشراكات إطلاق صندوق "نساند™" وهو صندوق استثمار جديد أسسته "سابك"، ممثلة في "شركة نساند للاستثمار"، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وإدارة شركة البلاد المالية. وتمت الموافقة على باكورة استثمارات الصندوق في مشروعين؛ أولهما دعم تطوير الأخشاب الاصطناعية ومنتجات (UPVC) لتكون بديلاً للألمنيوم التقليدي في إطارات النوافذ وغيرها من المنتجات.

ويهدف ثاني المشروعات إلى توطين تقنيات تصنيع بطاريات الفاناديوم، المستخدمة في #قطاع_الطاقة_المتجددة وغيرها من التطبيقات.

أما الشراكة مع البنك الأهلي التجاري فغايتها إنشاء منتج مالي جديد يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناتجة عن مبادرات "نساند™" مع فترة سماح خاصة وتصنيف ربح سنوي، إضافة إلى الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق المنتج التمويلي الجديد "عايد" مع مزايا مخصصة لمستثمري "نساند™" الذين يستهدفون المشروعات الصغيرة.