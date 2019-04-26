مبادلة تطلق صندوق استثمار جديداً بمليار دولار في أبوظبي

أطلقت شركة #مبادلة للاستثمار صندوقا استثمارياً جديداً باسم "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" برأس مال مليار دولار، ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقرا له.

ويعمل الصندوق الجديد على استثمار الفرص التي من شأنها المساهمة في اجتذاب شركات رائدة لتأسيس حضور في سوق أبوظبي العالمي وذلك من أجل تحقيق عوائد جذابة وتحقيق تأثير إيجابي في تعزيز مكانة السوق.

ويعمل "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" على تحقيق عوائد تجارية من خلال بناء شراكات مع #الشركات_الاستثمارية الراسخة وكذلك الشركات الواعدة ومؤسسات الأعمال الرائدة في مختلف القطاعات والمهنيين. وسوف يستفيد كل هؤلاء من بناء حضور متميز ومستدام في سوق أبوظبي العالمي.

ويقوم النهج الاستثماري لأبوظبي كاتاليست بارتنرز على أربعة موجهات، وهي: إحداث تأثير ايجابي في البيئة المالية، والاستفادة من المزايا التنافسية لأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، وتحقيق العوائد المستهدفة، وخلق فرص عمل مستدامة في سوق أبوظبي العالمي ويحظى الصندوق بدعم من شركة مبادلة للاستثمار حيث سيستفيد من شبكة علاقات مبادلة على المستويين المحلي والعالمي من أجل خلق فرص استثمار جذابة في المنطقة. كما سيعمل الصندوق مع فرق الاستثمار في مبادلة والشركات التابعة لها من أجل الاستفادة من الفرص ذات الصلة بسوق أبوظبي المالي.

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ شركة مبادلة للاستثمار على إطلاق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" ونرحب بإنشاء الصندوق في سوق أبوظبي العالمي مشيراً إلى أن هذا الصندوق يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي والتي هدفت من خلال إنشاء سوق أبوظبي العالمي إلى تشجيع تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر أبوظبي.

ويواصل سوق أبوظبي العالمي القيام بدوره كمركز مالي عالمي رائد يعمل وفق أسس تنظيمية وتشريعية وتجارية موثوقة ونظام راسخ لفض النزاعات وبنية تحتية قوية تساهم في التنمية الاقتصادية لأبوظبي.

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع #الاستثمارات_البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار إن #سوق_أبوظبي_العالمي يسير بخطى سريعة نحو تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يصبح واحدا من أبرز الأسواق المالية في العالم إذ اكتسب بسرعة سمعة مرموقة كمركز يتميز بسهولة أداء الأعمال إلى جانب توفير الفرص للشركات الرائدة لتحقيق النمو الذي تنشده.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة سنشهد دخول صندوق استثماري جديد سيصبح جزءاً من سوق أبوظبي المالي في مرحلة مهمة من مراحل تطور هذا السوق المالي العالمي. وبالنظر إلى حجم أعمال مبادلة وشبكاتها المنتشرة في مختلف الأسواق المالية العالمية، فإننا على ثقة من تحقيق عوائد جذابة، فضلاً عن إحداث أثر إيجابي على منظومة سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك الممولون والمستثمرون ومزودو الخدمة.

ومن جانبه قال غاي هيرلي، الرئيس التنفيذي لــ "أبوظبي كاتاليست بارتنرز": " سعداء بالدخول في شراكة مع واحدة من أكبر شركات الاستثمار وأكثرها نفوذاً في العالم وفي واحد من أسرع المراكز المالية العالمية نمواً لافتا إلى أن متانة اقتصاد أبوظبي توفر فرصاً هائلة لتحقيق عوائد قوية كما أن أبوظبي بوصفها بوابة دخول إلى المنطقة وإلى أهم الأسواق المالية تتيح فرصاً استثنائية للشركات التي تطمح لتوسعة نشاطها عالمياً.

لدينا فريق متميز من الكفاءات المحلية والخارجية ونتطلع للعمل على وضع استراتيجية استثمارنا الطموحة موضع التنفيذ." ويعمل الصندوق الذي يضم فريقه أكثر من 10 من خبراء الاستثمار نصفهم من مواطني دولة الإمارات، على استكشاف الفرص الاستثمارية على المستويين المحلي والعالمي. وسيستفيد "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" من شبكة "مبادلة" الواسعة في أسواق المال الرئيسية.

كما يستهدف الصندوق الجديد فرصاً استثمارية متنوعة في مجالات إدارة الأصول، والتمويل المتخصص، والبنية التحتية المالية، ومن المتوقع أن يكون للمستثمرين حضور فعلي في سوق أبوظبي المالي. وسيكون من ضمن معايير اختيارهم مدى مساهمتهم في توفير فرص العمل ومدى مشاركتهم ضمن منظومة الخدمة في سوق أبوظبي العالمي.