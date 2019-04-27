أرباح "شيفرون" تهبط 27% في الربع الأول

قالت #شيفرون إن أرباحها للربع الأول من العام هبطت 27% مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب تراجع أسعار النفط الخام وضعف هوامش أنشطة التكرير والكيماويات.

وارتفع إجمالي إنتاج شيفرون من النفط و #الغاز في الربع الأول، وقفزت أرباح أنشطة الاستكشاف التابعة لها في الولايات المتحدة 15% على أساس سنوي.

لكن ضعفا في أنشطتها العالمية للتكرير والتنقيب تسبب في انخفاض ربحها الإجمالي 27% مع تراجع الإيرادات 6.8% .



وزاد الإنتاج اليومي لشيفرون في الربع الأول إلى 3.04 مليار برميل، من 2.85 مليار برميل في نفس الفترة قبل عام. لكن سعر برميل #النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي الأميركية انخفض إلى 48 دولارا من 56 دولارا قبل عام.



وتسبب تراجع الأسعار وضعف التكرير في انخفاض صافي ربح الربع الأول إلى 2.65 مليار دولار، أو 1.39 دولار للسهم، من 3.64 مليار أو 1.902 دولار للسهم قبل عام.



ونزلت الإيرادات نحو 7% إلى 35.2 مليار دولار من 37.64 مليار دولار قبل عام.