أرباح "سابك" الفصلية تنخفض 38% لـ3.41 مليار ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية " #سابك" إلى 3.41 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 5.51 مليار ريال، في الغترة المقابلة من 2018، بتراجع 38.1%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق ارتفعت أرباح سابك بنسبة 5.2%، حيث كانت 3.24 مليار ريال.

الأرباح التشغيلية انخفضت أيضا في الربع الأول إلى 6.1 مليار ريال مقابل 8.59 مليار ريال، متراجعة بنسبة 31.2%.

وقالت سابك في بيان نشر على موقع السوق السعودية تداول إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

فيما يعود سبب ارتفاع صافي الربح مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية والمصاريف الأخرى وزيادة حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة. علما أن هنالك انخفاضا في متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الربع الأول لعام 2019.

وقال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية لإن نتائج شركة سابك في الربع الأول غير مخيبة للآمال، حيث كنا قريبين من هذه التوقعات.

وأضاف السديري "نتائج سابك جاءت أفضل من توقعاتنا في الراجحي المالية، وهذا لعدة أسباب من بينها تحقيقهم ارتفاعا في المبيعات أعلى من توقعاتنا التي كانت 37 وجاءت 37.4".

"كما أن توقعاتنا للأرباح كانت 3.2 مليار ريال، وجاءت 3.4 مليار".

ولفت السديري إلى وجود نزول في أسعار المنتجات ما يؤثر على ربحية الشركة، ومن بين المنتجات التي هبطت أسعارها بقوة الميثانول الذي تراجع على أساس ربعي 18%، وعلى أساس سنوي 25%، وهذا الهبوط كبير ويؤثر على الأرباح.

وقال السديري "النتائج جاءت أفضل لأن أسعار اللقيم انخفضت بشكل أسرع من باقي المنتجات، كما طورت سابك بعض المنتجات لديها إلى 150 منتجا تشكل 19% من إجمالي المبيعات، في حين كانت نسبتها أقل من 10% من 3 سنوات ويتوقع أن ترتفع لأكثر من 30%".