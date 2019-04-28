تجديد اتفاقية التمويل بين "زهرة الواحة" و"السعودي للاستثمار"

أعلنت شركة #زهرة_الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك #السعودي_للاستثمار بقيمة 60 مليون ريال.

ولفتت الشركة، في بيان لها على "موقع "تداول" إلى أن مدة التمويل من 28-4-2019 إلى 31-3-2020، وذلك بهدف شراء واستيراد المواد الخام في إطار تمويل رأس المال العامل.

وأوضحت أنه تم تجديد الاتفاقية ورفع حد التسهيلات الائتمانية من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال.

ونوهت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات، موكدة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.