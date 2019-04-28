تراجع أرباح "الحمادي للتنمية" 22% إلى 24 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في الربع الأول من 2019، إلى 24.17 مليون ريال، مقابل 30.88 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2018، بتراجع 21.7%، فيما ارتفعت الأرباح مقارنة مع الربع السابق إلى 17.7 مليون ريال، بارتفاع 36.5%.

وأرجعت الحمادي انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة مصاريف التشغيل و بند الاستهلاكات لمستشفى النزهة الذي تم افتتاحه في 13 فبراير 2018 بالإضافة إلى ارتفاع بند النفقات المالية المرتبطة بتمويل أنشطة الشركة و الشركة التابعة.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة الحمادي في الربع الأول 36.76 مليون ريال، مقابل 39.96 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 8%.