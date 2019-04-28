فيزا: نعمل مع الحكومة الصينية لترخيص منتجاتنا هناك

كشف المدير الإقليمي لشركة #فيزا أندرو توري "Andrew torre" في مقابلة مع "العربية" على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي في الرياض، أن الشركة تعمل على ترخيص منتجاتها في السوق الصينية الضخمة.

وقال: "نحن متواجدون في الصين ولدينا مكتب هناك، لكننا نعمل مع الحكومة كي نحصل على ترخيص لطرح منتجاتنا في هذه السوق الضخمة، وهذا سيكون من خلال المؤسسات المالية والبنوك المتواجدة هناك".

وفي سؤال عما إذا الشركة قادرة على منافسة الشركات الصينية مثل تشاينا باي وعلي باي التابعة لـ #علي_بابا.. أفاد أن شركات الدفع الرقمي تنافس "الكاش" بشكل رئيسي وليس بالضرورة أن تنافس بعضها بعضا، "بل نستطيع أن نتكامل ونتعاون مع مثيلاتنا في #الصين لتقديم خدمة أفضل للمستهلك".

وتابع: "فما تفعله شركات مثل #علي_باي هي تقديم تجربة مميزة للمستهلك عبر استقطاب الكثير من المتاجر والحصول على قبولهم، لكنهم سيبقون داخل دائرة مغلقة. ولكن مع دخولنا معهم نستطيع تزويد مستهلكهم بخيارات جديدة للإنفاق والتمويل، وفي المقابل نُدخل متاجرهم ضمن الشبكة العالمية لفيزا، وهذا في النهاية يغني ويثري تجربة المستهلك. وهذا ما فعلناه مع إحدى الشركات المحلية العاملة في الهند".