قصة "دريك آند سكل".. شبح الإفلاس والخسائر المليارية

تبدو مشكلة شركة #دريك_آند_سكل ككرة الثلج التي تكبر مع الوقت، فبعد المشكلة التي تواجه مساهمي الشركة في استرداد حقوقهم، تبرز مشكلة أكبر تطال جهات أخرى.

وتشكل أزمة دريك آند سكل سابقة في #سوق_دبي المالي بل وفي أسواق المنطقة كافة؛ حيث تحولت الشركة المدرجة من رائدة في أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى شركة مدينة بأكثر من 8.7 مليار درهم.

وسجلت الشركة خسائر سنوية في العام الماضي بقيمة 4.5 مليار درهم، وخلال الربع الأخير من العام الماضي فقط بلغت خسائرها 3.84 مليار درهم.

الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 5 مليارات درهم وهو ما يتجاوز 5 أضعاف رأسمالها.

يذكر أن ديون الشركة والتزاماتها كما أعلنتها في اجتماع جمعيتها الأخير وصل إلى 6.5 مليار درهم. يضاف إلى ذلك ضمانات بنكية بقيمة 2.2 مليار درهم، كما أن الشركة مدينة لأكثر من 45 بنكا محليا ودوليا.

وفي حين يبدو أن فرصة مساهمي الشركة لاسترجاع أموالهم ضئيلة للغاية، تبرز مشكلة أكبر وهي انكشاف بنوك محلية ودولية على هذه الديون والتي قدرتها الشركة بأكثر من ثلاثة مليارات درهم لا يعرف جودة الضمانات التي قدمتها الشركة لهذه الديون.

المساهمون ينتقدون إدارتي الشركة السابقة والحالية. وهناك من يتساءل عن الخطوات المتوقعة من إدارة سوق دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع، خصوصا حين يتعلق الأمر بانكشاف البنوك المحلية المدرجة على ديون شركة دريك أند سكل.

فهل سيُطلب من البنوك الإفصاح عن هذه الانكشافات أسوة بالإفصاحات المماثلة عن الانكشافات على شركة أبراج؟ ولماذا تأخر هذا الطلب؟.