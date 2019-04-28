"عذيب جو" تخفض خسائرها المتراكمة بـ33.65% من رأس المال

أعلنت شركة #عذي_للاتصالات انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 117.97 مليون ريال، وذلك بنسبة 33.65% من رأسمالها كما في 24 أبريل 2019.

وأضافت الشركة في بيان لها على #تداول أن السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر المتراكمة يعود إلى تخفيض رأس المال إلى 350.5 مليون ريال، حيث تم إطفاء 50% من الخسائر المتراكمة بمبلغ قدره 121.97 مليون ريال، وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية العاشرة للمساهمين بتاريخ 24 أبريل 2019.

وأوضحت أنه لا يوجد أي تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

هذا وسوف تطبق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في #السوق_المالية_السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.