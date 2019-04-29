أرباح أسمنت اليمامة الفصلية تقفز 196% لـ71 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت اليمامة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 196.2%، إلى 70.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، مقابل 22.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي ارتفعت أرباح أسمنت اليمامة 916%، مقارنة مع الربع السابق حيث كانت الأرباح 6.95 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها مقارنة مع العام السابق لزيادة كمية المبيعات للربع الحالي بنسبة 38% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع قيمة المبيعات.

ومقارنة مع الربع السابق ارتفعت الأرباح لأسباب من بينها زياد المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، إضافة لانخفاض مخصص الزكاة الشرعية للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.