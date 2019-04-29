ارتفاع أرباح "أسمنت المدينة" بـ66% لـ41.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "# أسمنت_المدينة "، إلى 41.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 66 %، مقارنة بـ24.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

1- ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع.

2- ارتفاع الإيرادات الأخرى.

بينما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض بند الإيرادات الأخرى حيث ظهر ضمن أرباح الربع السابق ومن أهم تفاصيله التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي (شركة سينوما العالمية) بخصوص عقد إنشاء خط الإنتاج الثاني مقابل خصم تأخير والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 2018/12/17م.

على الرغم من :

1- ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع.

2- ارتفاع كمية المبيعات.