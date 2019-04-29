ارتفاع طفيف في أرباح "هرفي" الفصلية لـ48 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة " #هرفي للخدمات الغذائية"، بشكل طفيف جدا إلى 48.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ47.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- زيادة المبيعات والذي أدى إلى ارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة المصاريف التمويلية - بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الإيجار- للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

بينما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، زيادة المصاريف العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المصروفات التمويلية بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الايجار.

على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى للربع الحالي، مقارنة بالربع السابق من العام السابق علماً أن مقارنة الأداء تكون أكثر واقعية مع نفس الفترة المماثلة من العام السابق نظراً لظروف موسمية السوق.