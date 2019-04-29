"الحفر العربية" تستحوذ على المنصات البرية لـ"شلمبرجير"

وقعت "شركة #الحفر_العربية" التابعة لشركة التصنيع وخدمات #الطاقة "طاقة"، اتفاقية لشراء نشاط منصات حفر شلمبرجير في الشرق الأوسط، بقيمة 415 مليون دولار.

وتمتلك شلمبرجير الأميركية منصات حفر في كل من في الكويت وسلطنة عمان والعراق وباكستان.

وبعد هذا التوسع، ستدير "الحفر العربية" 58 منصة حفر برية، وتسع منصات بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يأتي ذلك في إطار خطة "طاقة" لتطوير إمكاناتها الصناعية والتكنولوجية، من خلال إتمام عمليات استحواذ بقيمة إجمالية تصل إلى مليار ومئتي مليون دولار.

يذكر أن شركة "طاقة مملوكة بنسبة 46% لصندوق الاستثمارات العامة، و55% لكل من أرامكو، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة التصنيع.

وقال النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتنقيب والإنتاج محمد القحطاني "خرجنا من المملكة للنطاق الإقليمي، ومنه للنطاق الدولي، ورؤية المملكة 2030 ستحقق المزيد من الإنجازات".

وقال وكيل وزارة الطاقة لشؤون الشركات ورئيس مجلس إدارة طاقة عابد السعدون، "الصفقة تجعل من شركة طاقة أكبر الشركات في المنطقة من خلال ذاعها شركة الحفر العربية".

وأضاف أن هذه أحد الخطوات الرئيسة المبنية على استراتيجية الشركة التي أعادت صياغتها العام الماضي والتي ستترجم من خلال صفقات أكثر خلال العامين القادمين.