نمو أرباح "بتروتشاينا" الفصلية إلى 1.52 مليار دولار

قالت بتروتشاينا اليوم الاثنين إن صافي ربحها في الربع الأول من العام ارتفع بشكل طفيف بمقدار 1% عنه قبل عام، إذ طغى ضعف أنشطة تكرير الوقود على نمو قوي في قطاع الاستكشاف والإنتاج لديها.



وقالت الشركة العملاقة التي تسيطر عليها الدولة، أكبر منتج للنفط والغاز في آسيا، إن صافي الربح في الفترة من يناير وحتى مارس بلغ 10.255 مليار يوان (1.52 مليار دولار) مقابل 10.15 مليار يوان قبل عام.



وقالت الشركة في إفصاح لبورصة هونج كونج إن إجمالي الإيرادات نما 8.9% خلال نفس الفترة إلى 591 مليار يوان. ولا تزال هذه أقل إيرادات فصلية منذ الربع الثاني من 2018.



وارتفع إنتاج بتروتشاينا من النفط الخام 4.6% خلال تلك الفترة إلى 223.4 مليون برميل، وزاد إنتاج الغاز الطبيعي 8.9% إلى 999.9 مليار قدم مكعبة.