هذه تفاصيل "تعميم" مجلس إدارة "الصحراء" حول صفقة سبكيم

أعلنت شركة #الصحراء_للبتروكيماويات عن نشرها تعميم مجلس الإدارة لمساهمي الشركة بشأن صفقة الاتحاد التجاري المتكافئ مع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".

وأضافت الصحراء في بيان لها على "تداول" أن التعميم المعد وفقاً لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن #هيئة_السوق_المالية ، يتضمن رأي مجلس إدارة الشركة بشأن العرض المقدم من شركة سبكيم فيما يخص الصفقة، كما يتضمن التعميم المشورة المستقلة التي قُدمت لمجلس إدارة الشركة من شركة #مورغان_ستانلي_السعودية بشأن الصفقة.

ونوهت الشركة عن تأكيد مجلس إدارتها على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم المساهمين، بشكل مفصل قبل التصويت على البنود المتعلقة بالصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مساهمي شركة الصحراء للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ولفتت إلى أنه للحصول على المزيد من التفاصيل عن الصفقة وشروطها وأحكامها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك المخاطر ذات الصلة، وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها، وتاريخ أحقية حصول مساهمي الشركة على الأسهم الجديدة في شركة سبكيم، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض وتعميم المساهمين.

وأكدت الشركة على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بالصفقة للمعاينة خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً من أي يوم من أيام العمل في المملكة من تاريخ 29 مايو 2019م وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة.



وقد أعلنت الشركتان دخول الأطراف في اتفاقية ملزمة بتاريخ 06 ديسمبر 2018 "اتفاقية التنفيذ" والتي بموجبها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء، مقابل إصدار أسهم جديدة في #سبكيم توافقاً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالي وعند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.