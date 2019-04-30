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أرامكو وهيئة الاستثمار توقّعان مذكرة لدعم الاستثمارات

المصدر: العربية.نت
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وقعت #أرامكو والهيئة العامة للاستثمار في #السعودية مذكرة تفاهم بهدف تمكين البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم وتسويق الاستثمارات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والمشاركة في توطين السلع والخدمات، إضافة إلى التعاون في تقديم ورش عمل مشتركة للتعريف بالفرص الاستثمارية وفتح قناة للتواصل من أجل تسريع عملية الحصول على الرخص الاستثمارية والتنسيق لتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات، ما يُسهم في دعم أهداف برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء" لرفع نسبة المحتوى المحلي في السلع والخدمات.

كلمات دالّة

#أرامكو, #السعودية

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