أرباح "جنرال إلكتريك" الفصلية تتضاعف لأكثر من 3 مرات

قالت جنرال إلكتريك اليوم الثلاثاء إن أرباح عملياتها المستمرة ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثالها في الربع الأول من العام، بدعم من زيادة مبيعات وحداتها للطيران والنفط والغاز والرعاية الصحية.

وصعدت أسهم الشركة أكثر من 6% في تعاملات قبل الفتح.

وتمسكت #جنرال_إلكتريك بتوقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكنها قالت إن مشكلات طائرات بوينغ 737 ماكس تنطوي على مخاطر جديدة، حيث تقوم بتصنيع محركاتها بالشراكة مع سافران الفرنسية.

وتقرر وقف تشغيل أحدث طائرات بوينغ على مستوى العالم الشهر الماضي بعد ثاني حادث تحطم مميت في أقل من خمسة أشهر.



وارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين من العمليات المستمرة إلى 954 مليون دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس، من 261 مليون دولار قبل عام.



وقالت الشركة إن ربحية السهم من العمليات المستمرة زادت إلى 11 سنتا من ثلاثة سنتات.



وهبط إجمالي الإيرادات 2% إلى 27.29 مليار دولار، مقابل توقعات المحللين لمتوسط إيرادات قدره 27.05 مليار دولار.