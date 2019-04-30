رئيس "القناة للسكر" للعربية: وقعنا 3 عقود بـ5 مليارات جنيه

قال العضو المنتدب لشركة #القناة_للسكر إسلام سالم، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قيمة العقود الثلاثة التي تم توقيعها تصل إلى 5 مليارات جنيه.

كانت شركة القناة للسكر قد وقعت ثلاثة عقود رئيسية، لبدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع إنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر، بمنطقة غرب المنيا.

وأضاف سالم أن العقد الأول مع مجموعة الخريف السعودية بغرض زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، وتوريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الري المحوري، فيما العقد الثاني مع شركة المقاولات الصينية العملاقة سينوما سي دي آي لغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021.

بحسب سالم فإن العقد الثالث مع شركة السويدي إلكتريك لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية غرب ملوي - المنيا لتمر عبر مسافة 50 كيلومترا حتى موقع شركة القناة للسكر، بالإضافة لإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.

وحول الجديد الذي تقدمه شركة القناة للسكر قال سالم "مشروع القناة للسكر مختلف تماما عن باقي المشاريع، لأنه مشروع دمج بين الزراعة والصناعة، وهو الأول الذي يعتمد على أكثر من 45% من المادة الخام يقوم بزراعتها حيث نتحكم في دورة الزراعة والنقل، وتوفير النفقات اللوجستية مع تحرير أسعار الوقود في مصر وبالتالي نحن ننافس في ملعب مختلف".

يذكر أن شركة القناة للسكر قد أبرمت اتفاق تمويل معبري في مارس الماضي قيمته 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) مع تحالف يضم ستة بنوك بهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها في غرب المنيا لمدة ستة أشهر لحين الانتهاء من توقيع اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار.

وقال "شركة القناة للسكر هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة جمال #الغرير وموربان إنرجي الإماراتيتين 70% من أسهمها، بينما تمتلك شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية التابعة للبنك #الأهلي_المصري 30%، من أسهم الشركة.