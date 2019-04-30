تراجع الأرباح الفصلية لـ"فيفا" 17% إلى 9.6 مليون دينار

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات فيفا بنسبة 17% لتصل إلى 9.6 مليون دينار.

وعزت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 66.6 مليون دينار.

واستقرت الأرباح التشغيلية بدون تغيير عند 9.7 ملايين دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية "فيفا" د.محمود عبدالرحمن: "رغم استمرار المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي والذي يعتبر من أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة، استطاعت "فيفا" أن تحقق مستويات جيدة في الإيرادات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها، حيث حققت الشركة هذه النتائج بفضل اتباع نهج إداري متكامل ومتطور على يد فريق ذي مهنية عالية يعزز الدور المحوري والإيجابي الذي تلعبه "فيفا" كشركة اتصالات رائدة تساهم دائما في توفير حلول اتصالات ذكية لإرضاء طموحات عملائها وتلبية احتياجاتهم".

وأضاف عبدالرحمن: "تمكنت "فيفا" من تحقيق إيرادات بلغت 66.6 مليون دينار في الربع الأول من 2019 مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي والتي وصلت إلى 77.6 مليون دينار، كما استطاعت "فيفا" أن تحقق عوائد إيجابية لمساهميها كنتيجة للالتزام بالارتقاء بجودة خدمة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية".