ترمب يقاضي مصرفي دويتشيه بنك وكابيتال وان

تقدم الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وثلاثة من أولاده و7 شركات تابعة له، بجملة من الدعاوى القضائية الفيدرالية على " #دويتشه_بنك" وشركة وكابيتال وان فاينانشال لمنعهما من الكشف عن شؤونهم المالية، وتعاملاتهم ونشاط مؤسساتهم التجارية.

وتطالب الدعاوى بالإقرار بأن مذكرات الاستدعاء الصادرة عن #الكونغرس في إطار التحقيق مع ترمب، غير مشروعة وباطلة ولا يجوز تنفيذها.

جاء ذلك بعد أن قامت لجنتان من مجلس النواب الأميركي بإصدار مذكرات استدعاء في وقت سابق هذا الشهر، لمجموعة من المؤسسات المالية، تتعلق بمعلومات مالية عن ترمب من بينها دويتشه بنك.