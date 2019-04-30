تهمة جديدة تلاحق "هواوي".. هذه المرة من "فودافون"

ذكر تقرير حديث، أن شركة "فوادافون" البريطانية أعلنت أنها عثرت على "أبواب خلفية" يرجع تاريخها إلى عدة سنوات مضت داخل المعدات التي وردتها شركة "هواوي" إلى أعمال شركة الاتصالات الأرضية في إيطاليا.

والأبواب الخلفية في نظام الحاسب أو أي تطبيق غالباً ما تكون سرية، يتم إنشاؤها من قبل مبرمجي التطبيق للسماح لهم باختراق التطبيق بكل سهولة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، عن مصادر مطلعة داخل شركة "فوادافون"، قولها بأن تلك الثغرات قد تم حلها، ولكن مع ذلك فإن تلك الأنباء قد تعمق من أزمة شركة التكنولوجيا الصينية فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس.

وتتعرض شركة "هواوي" إلى اتهامات من جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى فيما يتعلق بتوريداتها لمعدات تكنولوجيا 5G، حيث تواجه اتهامات بأنها تستغل ذلك لحساب الحكومة الصينية.

كما أن شركة "هواوي" دخلت في أزمة أخرى مع الحكومة الكندية والأميركية في العام الماضي، في أعقاب القبض على الرئيس المالي للشركة الصينية واتهامها بخرق العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

وأوضح التقرير أن شركة الاتصالات البريطانية تعرفت على "أبواب خلفية" في أنظمة السوفت وير، وأنها قد تكون منحت شركة "هواواي" وصولا غير مصرح به إلى شبكة الخط الثابت داخل إيطاليا وهو النظام الذي يوفر خدمة الإنترنت إلى ملايين المنازل والشركات.

وتابع التقرير أن تلك المعلومات متواجدة في وثائق الإحاطة الأمنية الخاصة بـ"فوادفون" منذ 2009 وحتى 2011.

وأكدت "بلومبيرغ" أن شركة "فوادافون" طلبت من "هواوي" حذف تلك "الأبواب السرية" من الموجهات الشبكية المنزلية في 2011 وأنها تسلمت تأكيدات من الموردين بشأن أن المشكلة تم حلها، ولكن مع ذلك فإن مزيدا من الاختبارات كشفت أن أوجه القصور لا تزال موجودة.

وتواجه "هواوي" العديد من الاتهامات بشأن قيامها بعمليات تجسس، فيما تمنع بعض الدول دخول هواتف ومعدات الشركة لدواع أمنية، في الوقت الذي يجري فيه محاكمة بعض مسؤولي الشركة الصينية في دول أوروبية.