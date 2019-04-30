سيتي جروب تدير 7 عمليات استحواذ بالمنطقة

تعمل حاليا مجموعة #سيتي_جروب على إدارة 7 عمليات اندماج واستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أن انتعاش #أسعار_النفط حفزت تلك العمليات إلى مستوى قياسي، وفقا لبلومبيرغ.

وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسيتي جروب، نافيد كمال، إن أغلب تلك العمليات في السعودية والإمارات. وأضاف: "قد يكون هذا العام هو الأفضل لنا، بناء على عدد العمليات الناجحة التي سيتم تنفيذها، وقد يكون هذا العام أيضا هو الأفضل في أسواق المنطقة".

وذكر أن بعض عمليات الاستحواذ كبيرة، وتتضمن شركات تسعى للاستحواذ على شركات أخرى خارج المنطقة، في محاولة منها للتنويع الجغرافي وبناء شبكة لمصالحها جديدة. وأضاف أن زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ يعد إشارة على تجديد الثقة في مناخ الأعمال.

ووفقا لحسابات بلومبيرغ، فإن عمليات الاستحواذ التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد الأعلى منذ ست سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة أسعار النفط بنسبة 30% منذ بداية هذا العام.

ووافقت #أرامكو السعودية على شراء حصة أغلبية في شركة #سابك بقيمة 69.1 مليار دولار، لتعد بذلك أكبر عملية في منطقة الشرق الأوسط.

ووافقت أيضا شركة أوبر العالمية على شراء شركة كريم بقيمة 3.1 مليار دولار، لتعد أكبر صفقة استحواذ في مجال التكنولوجيا بالمنطقة.

واحتلت سيتي جروب المرتبة الرابعة في قائمة مرتبي القروض لعام 2018، بعد ترتيبها لقروض بقيمة 128 مليار دولار.

وقال كمال: "بجانب شركة أرامكو التي تعتزم الاقتراض لشراء حصة في سابك، هناك أربع إلى خمس صفقات التي تتجاوز قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وبعضها يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات"، وهو ما يأمل كمال في أن يساهم في محافظة سيتي جروب على مكانتها بين مرتبي القروض في المنطقة.