فلاي دبي: نسعى لتسوية مع "بوينغ" بشأن طائرة 737 ماكس

أكد الرئيس التنفيذي لشركة " #فلاي_دبي " غيث الغيث، ضمن فعاليات #سوق_السفر_العربي أن الناقلة على تواصل دائم مع الشركة المصنعة والجهات التنظيمية بخصوص طائرة بوينغ 737 ماكس.

ولفت الغيث إلى أن فلاي دبي تحاول الوصول إلى تسوية مع " #بوينغ " بخصوص هذه الطائرة، مشدداً على معايير السلامة حيث ستخضع الطائرة للعديد من الإجراءات قبل اتخاذ قرار تشغيلها مرة أخرى.

وقال:" فلاي دبي تلتزم بالقانون فيما يخص طائرة #بوينغ_737_ماكس ".



من جهة أخرى ، نوه أن "فلاي دبي" أضافت 71 محطة جديدة لمطار دبي خلال 10 سنوات، من بينها محطات جديدة على "فلاي دبي" إلى نابولي في إيطاليا وسوتشي في #روسيا .

بينما أشار إلى أن الشركة قللت عدد الرحلات حتى إتمام عمليات الصيانة في المدرج الجنوبي.