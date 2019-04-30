نمو أرباح "المواساة" الفصلية إلى 107 ملايين ريال

ارتفعت صافي أرباح شركة #المواساة للخدمات الطبية بنسبة 1.141% إلى 107.22 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 106.01 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2017. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.07 ريال مقابل 1.06 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نظراً للتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية وإضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة. علماً بأن نتيجة الربع الحالي تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى فرع الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 16 مليون ريال مع العلم بأن هذه النتيجة السالبة متوافقة مع #الخطة_التشغيلية المعدة والمعتمدة مسبقا لهذا الفرع، كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 1.4% والانخفاض في تكوينات مخصصات الديون خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق حيث تمت زيادة المخصصات في الربع السابق نتيجة تطبيقات المعايير الدولية IFRS".