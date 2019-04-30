"ألفابت" تحقق أرباحاً فصلية بـ6.66 مليار دولار

أعلنت ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن تحقيق #إيرادات جاءت دون توقعات وول ستريت في الربع الأول من العام، وسط زيادة التدقيق في ممارسات الشركة المتعلقة بالخصوصية وجهودها لتقييد الإعلان على محتويات قد تكون مسيئة.



وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 6.66 مليار دولار أو 9.50 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، مقارنة مع 9.40 مليار دولار أو 13.33 دولار للسهم قبل عام. وكان متوسط تقديرات المحللين أن تربح الشركة 7.3 مليار دولار أو 10.48 دولار للسهم.



وتشمل النتائج غرامة قدرها 1.7 مليون دولار فرضتها المفوضية الأوروبية لوضع قيود مضرة بالمنافسة على إعلانات مواقع إلكترونية تستخدم محركاتها الخاصة بالبحث.



ومع استبعاد الغرامة، تكون الشركة قد ربحت 11.90 دولار للسهم، لتفوق تقديرات المحللين بأن تبلغ أرباحها المعدلة 10.61 دولار للسهم.



وارتفعت الإيرادات 16.7% على أساس سنوي، وهو أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات، لتصل إلى 36.34 مليار دولار.



وكان المحللون توقعوا في المتوسط أن تصل إيرادات #ألفابت إلى 37.33 مليار دولار، وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.