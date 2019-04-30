دريك أند سكل: 15 بلاغ ضد الإدارة السابقة مع خسارة المليارات

ذكرت شركة #دريك_أند_سكل أن الخسائر التي أعلنتها الأسبوع الماضي والتي بلغت 4.5 مليار درهم تعود إلى مخالفات وتجاوزات للإدارة السابقة منذ العام 2009.

واتهم البيان الإدارة السابقة حتى مايو من العام 2017 بإخفاء متعمد للبيانات المالية، بالإضافة إلى تضخيم موجودات الشركة وقيمتها، ومعلومات مغلوطة حول قيمة المشاريع القائمة وربحيتها.

إضافة إلى إخفاء حجم السيولة الحقيقي الذي تحتاجه الشركة والذي كان أكثر من 500 مليون درهم، التي تم ضخها من قبل الشريك الاستراتيجي.

وأكدت الشركة أنها تقدمت بأكثر من 15 بلاغاً ضد الإدارة السابقة لدى النائب العام الاتحادي.

وكان أثار إعلان شركة " #دريك_آند_سكل " تسجيل خسائر بـ3.8 مليار درهم خلال 3 شهور فقط وبالتحديد في الربع الرابع من العام الماضي بلبلة كبيرة في سوق دبي المالي، وسط ترجيحات محتملة وحديث عن "فضيحة مالية" مشابهة أو ربما تفوق قضية #أبراج .

موضوع يهمك أثار إعلان شركة " #دريك_آند_سكل " تسجيل خسائر بـ3.8 مليار درهم خلال 3 شهور فقط وبالتحديد في الربع الرابع من العام الماضي... دريك آند سكل.. خسائر أم فضيحة مالية تفوق قضية "أبراج"؟ شركات

هذه الفضيحة، التي تتزايد التكهنات بشأنها، تأتي لاسيما أن التقرير الصادر عن مدقق الحسابات يشتمل على 11 تحفظاً منها عدم إتاحة الاطلاع على القوائم المالية للشركة لا في السعودية، ولا في الأردن وكذلك الإمارات وقطر.

هذا يطرح علامات استفهام عديدة حول الشفافية وحقيقة الأرقام المعلنة والخسائر غير المعروف فحواها، وبالتالي المخصصات الضخمة!

وكان الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، قد ذكر في مقابلة سابقة مع العربية، أن "على مساهمي شركة دريك آند سكل، خاصة شركة #تبارك بصفتها المستثمر الاستراتيجي في الشركة التحرك القانوني لحفظ حقوقهم".

وأضاق: "تقرير مدقق حسابات دريك آند سكل مليء بالتحفظات، والشركة لم تتعاون مع المدقق المحاسبي".

وكشف ياسين أن دريك آند سكل تدين لـ 45 بنكا بقروض كبيرة.