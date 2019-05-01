مجلس إدارة "جرير" يوصي بتوزيع أرباح بـ19% للربع الأول

أوصى مجلس إدارة شركة "جرير للتسويق" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 19% من رأس المال (ما يعادل 1.90 ريال للسهم) وذلك عن الربع الأول من العام المالي 2019، بقيمة إجمالية بـ228 مليون ريال.

وكانت " #جرير_للتسويق " قد أعلنت عن نمو في الأرباح بنسبة 6.6% إلى 233.7 مليون ريال في الربع الأول، مقارنة بـ219 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب الإرتفاع إلى ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة خاصة قسم الإلكترونيات مدعوما بمبيعات #الهواتف_الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئيا زيادة عدد المعارض من 52 إلى 56 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

ورغم زيادة المبيعات التقديرية بنسبة 18% إلا أن الزيادة في صافي الربح كانت بنسبة 6.7% نظراً لزيادة مصروفات البيع والتسويق والمصروفات (التي كانت أقل من مستوياتها الطبيعية في الربع المماثل من العام الماضي)، وكذلك زيادة كل من العمومية والإدارية والمصروفات غير التشغيلية ونقص الإيرادات الأخرى.

وبدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019، ونتج عن التطبيق الأولي في ذلك التاريخ إثبات موجودات حق استخدام إضافية تقديرية بمبلغ 706 مليون ريال ومطلوبات إيجار إضافية تقديرية بمبلغ 740 مليون ريال وتسويات مدينة تقديرية على الأرباح المبقاة بمبلغ 66 مليون ريال.

وتم افتتاح معرض جديد خلال هذه الفترة بتاريخ 2019/3/24.