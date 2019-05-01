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ارتفاع أرباح "أسمنت ينبع" بـ81% لـ73 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت أرباح " #أسمنت_ينبع " بـ81% في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 73 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع متوسط سعر البيع ومبيعات الكلنكر، بالإضافة إلى انخفاض متوسط التكلفة.

كذلك تضاعفت أرباح " #أسمنت_المنطقة_الشرقية " مرتين ونصف في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 46 مليون ريال.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الأسمنت وانخفاض متوسط التكلفة، بالإضافة إلى تحسن نتائج الشركة الزميلة "العربية اليمنية للأسمنت".

كلمات دالّة

#أسمنت ينبع, #أسمنت المنطقة الشرقية

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