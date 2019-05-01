الخطوط السعودية: مرحلة تحول شاملة وإعادة تصميم منتجاتنا

أكد المدير العام للخطوط السعودية صالح الجاسر على هامش معرض السفر العربي في دبي، أن #الخطوط_السعودية أعادت تصميم منتجاتها وفتحت محطات جديدة.

وقال الجاسر إن الخطوط #السعودية أضافت سعة مقعدية على متن أسطولها مما دعم عدد المسافرين الدوليين على متن الخطوط السعودية بـ11% وكذلك المسافرين في الداخل بنسبة 11% العام الماضي.

وأشار إلى أن الخطوط السعودية تضيف رحلات إلى مراكش وأثينا وملقا.

الجاسر أكد أن أكثر من نصف الحجوزات تتم عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن هناك تحولاً كبيراً إلى الحجز عبر الجوال.

الجاسر أوضح أن 10%، من الاستثمارات في الأصول مخصصة لقطاع التكنولوجيا.