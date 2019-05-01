تراجع أرباح "بترورابغ" الفصلية بـ13% لـ257 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات " #بترورابغ " بنسبة 13.1% إلى 257 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ296 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة. وقابل ذلك جزئياً تحسن مبيعات المنتجات البتروكيماوية. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.

بينما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحسن هامش الربح للمنتجات المكررة وارتفاع حجم مبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماوية. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.