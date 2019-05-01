فلاي ناس: أسعار التذاكر المحلية أقل من تكلفتها

قال الرئيس التنفيذي لطيران #فلاي_ناس السعودية، إن الشركة تنوي التوسع في وجهات جديدة في إفريقيا ودول البلقان خلال 5 سنوات.

وأوضح بندر المهنا في لقاء مع بلومبيرغ، أن الشركة تخطط لإضافة وجهات جديدة خارج المملكة بسبب اشتداد المنافسة في السوق المحلي. وهو ما دفع الشركة لتخفيض أسعار التذاكر لتصبح أقل من التكلفة.

وأضاف المهنا أن الشركة بدأت العام الماضي في استكشاف وجهات جديدة مثل أذربيجان وجورجيا وفيينا.

"نخطط لشراء 10 طائرات عريضة البدن من Airbus أو Boeing بنهاية العام، مضيفاً أن القرار سيعتمد على الشركة المصنعة للمحركات، ونسعى للحصول على تمويل من البنوك بقيمة 300 مليون دولار لشراء 5 طائرات جديدة من طراز Airbus A320neo"، بحسب المهنا.